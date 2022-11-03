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Birlik Külliye'de

Başkan Erdoğan, Kulüpler Birliği heyetini kabul ettiği toplantıda “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına, futbolda çok güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Birlik Külliye'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılış törenin ardından TFF heyetini ve Kulüpler Birliği heyetini ayrı ayrı kabul etti. İlk kabulde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Erdoğan, "Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi, milletimizden gördüğü ilgiye layık bir konuma ulaşması için gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız." dedi. Erdoğan, akşam saatlerinde ise Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına, milletimizin en popüler spor dalı olan futbolda çok güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Altyapı ve imkanlar bakımından Türk futbolu artık dünyada kendinden başarılarıyla söz ettirecek güçlü bir kapasiteye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Türk futbolu için 20 yıldır tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye genelinde 36 stat tamamlandı, 6'sı sürüyor, 4'ü proje ve ihale sürecinde" açıklamasını da yaptı.

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