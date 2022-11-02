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Pogba Katar’da yok

Paul Pogba, yaşadığı sakatlık nedeniye Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracak. Juventus'lu Fransız oyuncunun menajeri Pogba'nın yaşadığı diz sakatlığını atlatması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Katar'da olmayacağını belirtti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Pogba Katar’da yok
Paul Pogba, yaşadığı sakatlık nedeniye Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracak. Juventus'lu Fransız oyuncunun menajeri Pogba'nın yaşadığı diz sakatlığını atlatması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Katar'da olmayacağını belirtti.
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