Pogba Katar’da yok

Paul Pogba, yaşadığı sakatlık nedeniye Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracak. Juventus'lu Fransız oyuncunun menajeri Pogba'nın yaşadığı diz sakatlığını atlatması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Katar'da olmayacağını belirtti.
PaulPogba, yaşadığı sakatlık nedeniye Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracak. Juventus'lu Fransız oyuncunun menajeri Pogba'nın yaşadığı diz sakatlığını atlatması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle Katar'da olmayacağını belirtti.