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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi Sergisi' açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, .

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 14:50 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 15:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi Sergisi açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Şut ve Gol Türk Futbol Tarihi Sergisi' açılışında konuştu.

İşte o sözler...

"İstisnaların kaideyi bozmayacağı ilkesi elbette burada da geçerlidir. Bizim için esas olan seyircileri dostluk görüntüleridir. Futbolun özünde zaten var olan centilmenliği takdir ediyorum.

Bir kupayı ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğuna şahit olduk. Futbol deyince bizim dünyamızdan çok ayrı ve özel bir pencere açılır. Kağıttan futbol topları yaptığımız, taşlardan kale direkleri oluşturduğumuz... O günleri unutmak kolay değil."

"O SAHALARDA OYNADIĞIMIZ GÜNLERİ UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?"
Çamur, batak... O sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün mü? 60 yılı aşkın futbol sevdamızda geriye ne kaldı? 90+ uzatma... Hakemler de sağolsunlar uzatma da çok vermiyorlardı. 90 dakikaya sığdırılmış şölenlerdir ve arkasıdır."

Tek başına takım olarak bilinen rahmetli Baba Hakkı, tabii Lefter de vardı. Efsane futbolcumuz rahmetli Metin Oktay... Özelikle hava toplarındaki yükselişleriyle Metin Oktay ayrı bir unvanı hak etmişti.

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