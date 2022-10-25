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Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarında oynayacakları 5. maçlarındaki hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 11:18 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 12:05
Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un 27 Ekim Perşembe günü Avrupa kupalarının 5. haftasında yapacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Rennes takımını konuk edeceği karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak.

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda yapacağı maçta ise Portekiz'den hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Bruno Jesus ve Luciano Maia olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina ile oynayacağı müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşmada Mario Diks ve Charles Schaap ise yardımcılık görevini üstlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor'un Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edeceği karşılaşmada ise Norveç'ten Rohit Saggi görev alacak. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak.

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