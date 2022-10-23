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Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "Büyük bir kulüp ancak..."

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kulübü Corinthians ile ilgili sözleşmesi hakkında konuşan Pereira, sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına dair konuştu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 14:29 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 14:30
Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, mevcut kulübü Corinthians ile olan sözleşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Santos'a karşı aldıkları 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Başkanla görüşme halindeyiz.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Görüşmeler ilerledikçe neler olacağını göreceğiz. Ancak son sözü söyleyecek olan tabii ki başkan.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Bir teknik direktörü olarak kulüpte devam edip etmeyeceğimi söyleme yetkisine sahip değilim. Şu anda herhangi bir karar alınmış değil.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Sadece görüşmelerin başındayız. Burası büyük bir kulüp ancak benim de üzerine düşünmem gereken birçok kişisel konu var.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Hayat futboldan ibaret değil." dedi.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Ailesinin kendisi için öneminden bahseden Pereira, "Aile benim için her şey demek.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Ailemi yüzüstü bırakıp da mutlu olamam. Eğer burada kalacaksam ailemin de onayını almam gerekecek.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Eğer onlardan onay alamazsam, beni bağışlayın ancak kulüp ile devam edemem.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Bu çok hassas bir konu. Ailemin desteğini hissetmeden herhangi bir kulübe faydalı olabileceğini düşünmüyorum.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Bu bence biraz bencilce bir düşünce olur ve ben etrafındaki insanları umursayan biriyim, aile her şeydir." ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Teknik adamlığın kötü bir tarafı olduğunu da söyleyen Pereira, "Teknik direktörlük harika bir meslek ancak ailenizi her zaman geride bırakmak zorunda kalıyorsunuz.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Geçtiğimiz son 12 yılda çocuklarımı doğru düzgün göremedim bile.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Onların büyüyüşüne şahit olamadım ve bu bazı insanların anlayamayacağı bir durum.

Vitor Pereira'dan sözleşme cevabı! "12 yıldır..."

Çocuklarımın hayatının önemli bir kısmında ben yoktum ve babaları olarak onların hayatına tam ortadan girmek istemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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