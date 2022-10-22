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Zlatan Ibrahimovic için olay itirafı! "Pencereden aşağıya sarkıttı"

Eski Rumen golcü Adrien Mutu, Juventus'ta forma giydiği süre içinde Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı o anıyı anlattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:55
Zlatan Ibrahimovic için olay itirafı! "Pencereden aşağıya sarkıttı"

Rumen futbolunun hafızalara kazınan isimlerinden biri olan ve İngiltere'de de futbol oynayan Adrian Mutu, Juventus'ta forma giydiği dönemle ilgili itiraflarda bulundu. Mutu, İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile ilgili bir anısını anlattı.

NEDVED'E TOKAT...

Mutu, Şampiyonlar Ligi'de deplasmanda Rapid Wien ile oynanacak maç öncesinde otelde yaşananları anlatırken, Manuele Blasi'nin Pavel Nedved'e sert bir tokat attığını ifade etti.

"ZLATAN PENCEREDEN AŞAĞIYA SARKITTI"

Tokat sonrası Mutu, Zlatan Ibrahimovic'in kapıyı zorladığını daha sonra içeriye girdikten sonra da yaşananların kendisinde şaşkınlık oluşturduğunu belirtirken, "Zlatan Blasi'yi yakaladı ve odaya getirdi. O sizi yakaladığında yapabileceğiniz birşey yok. Çünkü çok iri ve gerçekten çok güçlü. Blasi'yi ayaklarından tutup penceren aşağıya sarkıttı. Blasi bağırdı. Blasi'yi pencereden içeri aldık ve ağlıyordu. 'Sizin akıl sağlığınız iyi değil, bu nasıl bir eşek şakası?' dedi" ifadelerini kullandı.


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