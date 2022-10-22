Messi açıkladı! Milli takımı bırakacak mı?

Dünya Yıldızı Lionel Messi, uzun yıllar Barcelona forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon Katalan ekibinden ayrılma kararı almıştı. Arjantinli futbolcu bu karar sonrası transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Mavi-beyazlı forma ile birçok başarılara imza atan Messi, gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlere Fransa'da ayın futbolcusu seçilen yıldız futbolcu, bu sene oynanacak Dünya Kupası için flaş açıklamalar yapmıştı. Söylediği sözler sonrası gündemden düşmeyen Messi, bu olaylar hakkında açıklama yaptı.

SEZONA HIZLI BAŞLADI

Paris Saint-Germain'de bu sezona hızlı başlayan Lionel Messi gösterdiği performans ile taraftarın ve dünyanın ilgi odağı oldu. Bu sezon çıktığı 14 resmi maçta 8 kez rakip kaleyi sarsmayı başardı. Öte yandan takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi.

BARCELONA'YA GERİ DÖNECEK İDDİALARI

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Xavi, Messi'nin PSG'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından geri döneceğine yönelik iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Şu anda bunu konuşmanın sırası değil. Ona olan sevgimi biliyorsunuz. O yakın bir arkadaşım ve ona her zaman en iyisini dileyeceğim. Barcelona onun evi ama biz de geleceği hakkında konuşarak ona iyilik yapmıyoruz. Paris'te iyi vakit geçirmesi için onu rahat bırakalım ve onun için en iyisini dileyelim."