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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 17:30
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Kupası'nda 3. tur maçları oynanırken, 4. tur maçlarının kura çekimi ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın rakibi kim olacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü Riva'da yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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