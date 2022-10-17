Ada’da direk krizi

Bunun üzerine direğe müdahale edildi. Bir stat görevlisi kale direklerini keserek normal boya getirdi. Normalde 17.00'da başlaması gereken mücadele kale direklerini normal boya getirme çalışmaları sebebiyle 17.20'de start aldı. Öte yandan Hull City, Ozan Tufan'ın 11'de başladığı maçı 2-0 kaybetti. Birmingham'ın golleri Bacuna ve Deeney'den geldi.
Bunun üzerine direğe müdahale edildi. Bir stat görevlisi kale direklerini keserek normal boya getirdi. Normalde 17.00'da başlaması gereken mücadele kale direklerini normal boya getirme çalışmaları sebebiyle 17.20'de start aldı. Öte yandan Hull City, Ozan Tufan'ın 11'de başladığı maçı 2-0 kaybetti. Birmingham'ın golleri Bacuna ve Deeney'den geldi.
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