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Ada’da direk krizi

Sahalarda ilginç bir olaya daha yaşandı. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin maçında direk krizi çıktı. Kale direği 5 cm uzun ölçüldü; demirci gelip direği kısalttı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Ada’da direk krizi
İngiltere Championship Ligi'nin 15. haftasında Hull City ile Birmingham City karşılaştı. Mücadeleden önce futbol sahalarında nadir rastlanan olaylardan birine şahit olundu. Hull City'nin maçlarını oynadığı saha olan MKM Stadyumu'nda yapılan karşılaşma öncesi yapılan son kontrol sırasında ilginç bir şeye rastlandı. Görevliler, kale direklerinin olması gerekenden 5 cm daha yüksek olduğunu fark etti.

Bunun üzerine direğe müdahale edildi. Bir stat görevlisi kale direklerini keserek normal boya getirdi. Normalde 17.00'da başlaması gereken mücadele kale direklerini normal boya getirme çalışmaları sebebiyle 17.20'de start aldı. Öte yandan Hull City, Ozan Tufan'ın 11'de başladığı maçı 2-0 kaybetti. Birmingham'ın golleri Bacuna ve Deeney'den geldi.
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