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Orkun Kökçü'den kaptanlık açıklaması! "Dini inancım nedeniyle..."

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü'den kaptanlık pazubandına dair açıklama geldi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 16:53
Orkun Kökçü'den kaptanlık açıklaması! "Dini inancım nedeniyle..."

Orkun Kökçü yaptığı açıklamada, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum. Bazı insanların bu konuda benim hakkımda hayal kırıklığı yaşayabileceğini tahmin ediyorum. Niyetim kesinlikle bu değil. Sözlerimin, bu duyguyu hemen ortadan kaldırmayacağını bilsem de umarım dini sebeplerle aldığım bu karara saygı gösterilir." ifadelerini kullandı.

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