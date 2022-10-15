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Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Son dakika haberleri... Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'da aldıkları galibiyetler ülke puanı açısından etkili oldu. Avrupa'da alınan başarılı sonuçların ardından gelecek sezonlar için ülke puanında hesaplar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Türk futbolunun zafer gecesi geride kalırken artık hesap kitap zamanı da başladı.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Uzun yıllar üst üste aldığımız kötü sonuçlar tüm kredilerimizi tüketirken, geçen sezonki vasatlıkla birlikte sıralamada birden yirminciliğe kadar geriledik.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Ancak bu sezon takımlarımızın kendine gelmesiyle beraber büyük çıkış başladı.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Fenerbahçe ve Başakşehir bu sezon 13 puan toplayarak bu alanda bayrak takımlarımız olurken, Sivas 5, Trabzonspor 4.5, Konya'dan da gelen 2.5 puanla birlikte toplamda 38 puana ulaştık.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

İki takımımızın gruptan çıkmayı garantilemeleri sonrasında gelen bonuslarla 14. sıraya kadar tırmanan Türkiye'nin bundan sonra yola 4 takımla devam etmesi oldukça önemli.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

DEVLER LİGİ'NE GERİ DÖNÜŞ!

Sabah'ın derlediği habere göre, bu sezon UEFA sıralamasında ilk 15'e girersek 2024-25'te yeniden Avrupa'da 5 takımla mücadele edebileceğiz.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

13. ve 14. sırada sezonu tamamlamak bir sonraki sezon için eski günlere dönüş sinyali olacak.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Bu basamaklarda kalırsak 2024-25'te lig şampiyonumuz Devler Ligi'ne 3. ön elemeden katılıp sadece 2 turla gruplara kalabilecek (2023-24'te 4 tur geçmek zorundalar).

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Lig ikincisine yeniden Devler Ligi bileti gelecek olup bu ekip de 2. eleme turundan başlayacak.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

LİDER OL, 2 TUR GEÇ!

Takımlarımız Avrupa'da doludizgin ilerlerken artık bir sonraki turları da düşünmeye başladık.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Başakşehir ve F.Bahçe gruptan çıkmayı garantilerken Sivasspor ve Trabzonspor da bu başarıya artık çok yakın.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz F.Bahçe ile Trabzonspor, gruplarında birinci olmaları halinde direkt son 16'ya kalacak ve son 32 turu maçı oynamayacak.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

İkinci tamamlamaları durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü bitiren ekiplerle eşleşecekler.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Başakşehir ile Sivas ilk basamağı alırlarsa son 16'yı bekleyecek.

Ülke puanı için hedef büyüttük! Trabzon ve Sivas da tur atlarsa...

Grupta ikinci olmaları halinde Avrupa Ligi'nden gelecek üçüncülerle karşı karşıya gelecekler.

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