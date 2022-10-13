ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

Bilindiği gibi UEFA sıralamasında geçen hafta ise Hırvatistan'ı geçerek 25.700 puanla 18. sıraya çıkmıştık.
Bilindiği gibi UEFA sıralamasında geçen hafta ise Hırvatistan'ı geçerek 25.700 puanla 18. sıraya çıkmıştık.
Özellikle Sivas'ın son dakika golüyle yenilmesi kadar 2-0 geriden gelip Feyenoord'la 2-2 berabere kalan Midtjylland 125 puan önümüzdeki Danimarka'yı geçme şansımızı elimizden almıştı.
Bu hafta Avrupa'da üç takımla temsil edilen Danimarka'yı ve UEFA tarafından ihraç edildiği için Avrupa'da temsil edilmeyen Rusya'yı geçmek adına son derece önemliydi.
Yine 3 takımla temsil edilen ülkelerden Ukrayna da ilk 15 adına en önemli rakiplerimiz arasında yer alıyordu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Diğer Bir Ukrayna temsilcisi Dinamo kiev sahasında Rennes'e 1-0'lık skorla kaybetti.
3 temsilcisi bulunan Danimarka'da FC Kopenhag önceki gün Manchester City ile berabere kaldı. Bir diğer Danimarka temsilcisi Midtjylland deplasmanda Feyenoord ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor sahasında Fransız ekibi Monaco'yu 4-0'lık skorla hezimete uğrattı.
UEFA Konferans Ligi takımlarımızdan Başakşehir sahasında Rigas FS'yi 3-0 devirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI
İNGİLTERE: 95.998
İSPANYA: 85.141
NORVEÇ: 28.750
ÇEKYA: 28.050
TÜRKİYE: 27.900
RUSYA: 26.215
HIRVATİSTAN: 25.400
YUNANİSTAN: 24.975