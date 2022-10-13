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ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların dördüncü maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor sahasında Fransız ekibi Monaco'yu 4-0'lık skorla hezimete uğrattı. UEFA Konferans Ligi takımlarımızdan Başakşehir sahasında Rigas FS'yi 3-0 devirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 00:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 00:10
ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

Bilindiği gibi UEFA sıralamasında geçen hafta ise Hırvatistan'ı geçerek 25.700 puanla 18. sıraya çıkmıştık.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

Özellikle Sivas'ın son dakika golüyle yenilmesi kadar 2-0 geriden gelip Feyenoord'la 2-2 berabere kalan Midtjylland 125 puan önümüzdeki Danimarka'yı geçme şansımızı elimizden almıştı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

Bu hafta Avrupa'da üç takımla temsil edilen Danimarka'yı ve UEFA tarafından ihraç edildiği için Avrupa'da temsil edilmeyen Rusya'yı geçmek adına son derece önemliydi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

Yine 3 takımla temsil edilen ülkelerden Ukrayna da ilk 15 adına en önemli rakiplerimiz arasında yer alıyordu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Diğer Bir Ukrayna temsilcisi Dinamo kiev sahasında Rennes'e 1-0'lık skorla kaybetti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

3 temsilcisi bulunan Danimarka'da FC Kopenhag önceki gün Manchester City ile berabere kaldı. Bir diğer Danimarka temsilcisi Midtjylland deplasmanda Feyenoord ile 2-2 berabere kaldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor sahasında Fransız ekibi Monaco'yu 4-0'lık skorla hezimete uğrattı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

UEFA Konferans Ligi takımlarımızdan Başakşehir sahasında Rigas FS'yi 3-0 devirdi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor ise deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI

İNGİLTERE: 95.998

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

İSPANYA: 85.141

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

ALMANYA: 73.231

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

İTALYA: 67.069

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

FRANSA: 54.664

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

HOLLANDA: 52.500

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

PORTEKİZ: 50.216

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

İSKOÇYA: 35.800

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

BELÇİKA: 35.400

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

AVUSTURYA: 33.000

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

SIRBİSTAN: 30.875

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

İSVİÇRE: 27.675

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

UKRAYNA: 27.500

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı?"

DANİMARKA: 26.625

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