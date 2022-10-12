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Nwakaeme ve Berat Özdemir Arabistan'da karşı karşıya!

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir, Arabistan Pro Ligi’nde karşı karşıya geldi. Berat Özdemir'in takımı Al Ittifaq, deplasmanda karşılaştığı Nwakaeme’nin ekibi Al Feiha'yı 3-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:36
Nwakaeme ve Berat Özdemir Arabistan'da karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile kupa kaldıran Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir, sezon başında Arabistan ekiplerine transfer olmuşlardı. Al Feiha ekibine transfer olan Nwakaeme, yeni takımıyla bu sezon 5 maçta toplam 370 dakika sahada yer alırken, 3 kez gol sevinci yaşadı. Berat Özdemir ise Al Ittifaq ekibi ile forma giydiği 7 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Nwakaeme ile Berat Özdemir, dün Arabistan Pro Ligi'nde oynanan müsabakayla birlikte ilk kez karşı karşıya geldi. Berat Özdemir'in takımı Al Ittifaq, deplasmanda karşılaştığı Nwakaeme'nin ekibi Al Feiha'yı 3-0 mağlup etti.

İki futbolcu da karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 24 yaşındaki Berat Özdemir, 77 dakika sahada kaldı. Nwakaeme ise takımının 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

"SANA KARŞI OYNAMAK DA BÜYÜK ZEVKTİ"
Berat Özdemir, karşılaşmada eski takım arkadaşı ile olan fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Seninle olduğu gibi sana karşı oynamak da büyük zevkti" notunu düştü.

NWAKAEME GALİBİYET SEVİNCİ YAŞAYAMADI
Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Nwakaeme, yeni takımıyla bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Al Feiha, ligdeki 7 haftalık periyotta 5 mağlubiyet 2 beraberlik elde etti. Berat Özdemir'in ekibi Al Ittifaq ise 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

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