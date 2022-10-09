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Casillas ve Puyol'dan 'birliktelik' açıklaması! "Artık zamanı geldi"

Son dakika haberi: İspanyol futbolunun efsane isimleri Ilker Casillas ve Carles Puyol, sosyal medyadan karşılıklı paylaşımlarda bulundu. Eski oyuncular yaptıkları paylaşımda birlikte ilişki yaşadıklarını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 16:06
Casillas ve Puyol'dan 'birliktelik' açıklaması! "Artık zamanı geldi"

İspanyol eski futbolcular Iker Casillas ile Carles Puyol, Twitter hesaplarından karşılıklı paylaşımlarda bulundu.

Eski oyuncular, birlikte ilişki yaşadıklarına dair açıklamada bulundular.

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir yanıt verdi.

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