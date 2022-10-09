Casillas ve Puyol'dan 'birliktelik' açıklaması! "Artık zamanı geldi"

İspanyol eski futbolcular Iker Casillas ile Carles Puyol, Twitter hesaplarından karşılıklı paylaşımlarda bulundu.

Eski oyuncular, birlikte ilişki yaşadıklarına dair açıklamada bulundular.

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir yanıt verdi.