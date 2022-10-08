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Ribery bırakıyor

BİR dönem Galatasaray'da forma giyen Franck Ribery, aktif futbol hayatına veda etmeye hazırlanıyor. İtalya Seria A ekibi Salernita'da görev yapan 39 yaşındaki Fransız oyuncu, kulüpteki kariyerine antrenör olarak devam edecek. 2005'te Galatasaray'da oynayan Ribery, daha sonra Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana formalarını giydi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Ribery bırakıyor
BİR dönem Galatasaray'da forma giyen Franck Ribery, aktif futbol hayatına veda etmeye hazırlanıyor. İtalya Seria A ekibi Salernita'da görev yapan 39 yaşındaki Fransız oyuncu, kulüpteki kariyerine antrenör olarak devam edecek. 2005'te Galatasaray'da oynayan Ribery, daha sonra Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana formalarını giydi.
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