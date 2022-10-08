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Konyaspor’da yüzler gülüyor

Ümraniyespor galibiyetiyle zirveden kopmayan Konyaspor, Antalya'ya umutlu gitti. Kaleci Sehic'in de kırmızı kart cezasının sona erdiği Anadolu Kartalı'nda futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Ümraniye maçında oynamayan Çekiçi'nin durumu maç öncesi netlik kazanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Konyaspor’da yüzler gülüyor
Ümraniyespor galibiyetiyle zirveden kopmayan Konyaspor, Antalya'ya umutlu gitti. Kaleci Sehic'in de kırmızı kart cezasının sona erdiği Anadolu Kartalı'nda futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Ümraniye maçında oynamayan Çekiçi'nin durumu maç öncesi netlik kazanacak.
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