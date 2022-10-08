Konyaspor’da yüzler gülüyor

Ümraniyespor galibiyetiyle zirveden kopmayan Konyaspor, Antalya'ya umutlu gitti. Kaleci Sehic'in de kırmızı kart cezasının sona erdiği Anadolu Kartalı'nda futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Ümraniye maçında oynamayan Çekiçi'nin durumu maç öncesi netlik kazanacak.
Ümraniyespor galibiyetiyle zirveden kopmayan Konyaspor, Antalya'ya umutlu gitti. Kaleci Sehic'in de kırmızı kart cezasının sona erdiği Anadolu Kartalı'nda futbolcuların oldukça moralli gözükmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Ümraniye maçında oynamayan Çekiçi'nin durumu maç öncesi netlik kazanacak.