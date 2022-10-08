"Kazanacağız"

Beşiktaş'ın dört büyük takımdan biri olduğunu ve saygı duyduklarını ifade eden Başkan Hakan Karaahmet, "Tabii ki kazanmak istiyoruz, kaybetmek istemiyoruz. Çünkü bu tür büyüklerle oynanan maçların önemi ve motivasyonu çok daha farklı oluyor. Antrenmanlarda görüldüğü gibi takımımızın motivasyonu en üst seviyede. Yenersek bizim için ekstra çok güzel bir başarı olacak ve yenebilecek bir takımımız olduğuna inanıyorum. Umarız taraftar için de izlemesi zevkli, güzel bir karşılaşma olur" diye umut dağıttı.
Beşiktaş'ın dört büyük takımdan biri olduğunu ve saygı duyduklarını ifade eden Başkan Hakan Karaahmet, "Tabii ki kazanmak istiyoruz, kaybetmek istemiyoruz. Çünkü bu tür büyüklerle oynanan maçların önemi ve motivasyonu çok daha farklı oluyor. Antrenmanlarda görüldüğü gibi takımımızın motivasyonu en üst seviyede. Yenersek bizim için ekstra çok güzel bir başarı olacak ve yenebilecek bir takımımız olduğuna inanıyorum. Umarız taraftar için de izlemesi zevkli, güzel bir karşılaşma olur" diye umut dağıttı.
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