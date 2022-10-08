Haberler Futbol "Kazanacağız"

"Kazanacağız"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, geçen sezon 4-0 ve 0-0’lık sonuçlarla galibiyet sevincini yaşatmadıkları Beşiktaş’ı Giresun’dan yine puansız göndereceklerini iddia etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
"Kazanacağız"
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Giresunspor, bugün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Başkan Hakan Karaahmet, geçen sezon sevindirmedikleri güçlü rakiplerini yine eli boş göndereceklerini iddia etti. Başkan Karaahmet, "Takımımızdan memnunuz, bu sezon oluşturmak istediğimiz 'genç bir takım kuralım, geleceğe yönelik daha temeller atalım' dediğimiz bir takım modeli vardı. O nedenle şu anki gidişattan bir şikayetimiz yok, giderek daha da iyi bir takım oluyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın dört büyük takımdan biri olduğunu ve saygı duyduklarını ifade eden Başkan Hakan Karaahmet, "Tabii ki kazanmak istiyoruz, kaybetmek istemiyoruz. Çünkü bu tür büyüklerle oynanan maçların önemi ve motivasyonu çok daha farklı oluyor. Antrenmanlarda görüldüğü gibi takımımızın motivasyonu en üst seviyede. Yenersek bizim için ekstra çok güzel bir başarı olacak ve yenebilecek bir takımımız olduğuna inanıyorum. Umarız taraftar için de izlemesi zevkli, güzel bir karşılaşma olur" diye umut dağıttı.
DİĞER
Ünlü oyuncu Demet Özdemir o soruya öyle bir yanıt verdi ki! ‘Linçten besleniyor’
Burak Özçivit ve 5 aylık hamile eşi Fahriye Evcen Nişantaşı'nda görüntülendi
G.Saray'dan yerli harekatı! Hedefteki isim...
Flaş yorum! "Süper Lig'in en iyisi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Bana haksızlık yapılıyor"
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Yaşasın Hafta Sonu
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Samsunspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:18
Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Eyüpspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:14
Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:09
Bodrumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Bodrumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig 11:03
EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman? EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman? 10:51
Okan Buruk kararını verdi! Rashica... Okan Buruk kararını verdi! Rashica... 10:37
Daha Eski
Pepe Beşiktaş'ı pişman etti! Pepe Beşiktaş'ı pişman etti! 10:26
Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig 10:21
İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig 10:13
Bochum-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Bochum-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:12
Mainz-Leipzig maçı ne zaman? Mainz-Leipzig maçı ne zaman? 10:08
Bayer Leverkusen-Schalke maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Schalke maçı ne zaman? 10:05