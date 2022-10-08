Haaland’a yasak!

İmza kampanyasında, 'O bir robot. İnsan değil. Belki bir cyborg, bir makine' ifadelerine yer verildi. İngiliz futbolseverler, bu şaşırtan talep için artık cevap beklemeye başladı. Manchester City'deki takım arkadaşı Aymeric Laporte de imza kampanyasına esprili bir şekilde katıldı. İspanyol oyuncu, ekran görüntüsünü kullanarak Norveçli yıldıza Twitter'da cevap verdi. Laporte, 'Premier League' yazısını karalayarak 'football' yazarak takım arkadaşının futboldan men edilmesini talep etti.
İmza kampanyasında, 'O bir robot. İnsan değil. Belki bir cyborg, bir makine' ifadelerine yer verildi. İngiliz futbolseverler, bu şaşırtan talep için artık cevap beklemeye başladı. Manchester City'deki takım arkadaşı Aymeric Laporte de imza kampanyasına esprili bir şekilde katıldı. İspanyol oyuncu, ekran görüntüsünü kullanarak Norveçli yıldıza Twitter'da cevap verdi. Laporte, 'Premier League' yazısını karalayarak 'football' yazarak takım arkadaşının futboldan men edilmesini talep etti.
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