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Haaland’a yasak!

Premier Lig’i kasıp kavuran çılgın golcü için başlatılan imza kampanyasına 2 milyon kişi katıldı. Haaland için, ‘O bir robot, insan değil’ ifadeleri kullanıldı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Haaland’a yasak!
Manchester City forması giydiği andan itibaren rekorları kırmaya başlayan Erling Haaland, bu kez flaş bir olayla gündeme geldi. İngiliz futbolseverler, Norveçli yıldızın Premier Lig'den ihracını talep etti. Birleşik Krallık Parlamentosu'nun dilekçe ve imza kampanyası sayfasından mizahi amaçlı resmi olarak girişimleri başlattılar. 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde başlatılan kampanyaya kısa süre içinde 2 milyon kişi katıldı.
İmza kampanyasında, 'O bir robot. İnsan değil. Belki bir cyborg, bir makine' ifadelerine yer verildi. İngiliz futbolseverler, bu şaşırtan talep için artık cevap beklemeye başladı. Manchester City'deki takım arkadaşı Aymeric Laporte de imza kampanyasına esprili bir şekilde katıldı. İspanyol oyuncu, ekran görüntüsünü kullanarak Norveçli yıldıza Twitter'da cevap verdi. Laporte, 'Premier League' yazısını karalayarak 'football' yazarak takım arkadaşının futboldan men edilmesini talep etti.
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