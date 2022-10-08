Antalyaspor iddialı

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen, oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi alan Antalyaspor, üst üste 4 maçtır yaşayamadığı 3 puan hasretine Konyaspor karşısında son vermek istiyor. Ligde üst sıralara oynayan güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Akrepler'de teknik direktör Nuri Şahin, 4 maçlık kötü gidişata son vermek için takımından 90 dakika boyunca taktik disiplinden kopmamalarını istedi. Akdeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı Soner Aydoğdu, Nakajima ile sakatlığı süren Hakan Özmert, forma giyemeyecek.