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ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da değişti. Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Başakşehir'in beraberliği sonrası oluşan son puan durumu şöyle...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 07:48
ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen, ikinci maçında ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 mağlup eden bordo-mavililer 3 puanda kaldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında Ballkani'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor ise rakibine 4-3 yenildi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Kırmızı-beyazlılar böylece gruptaki ilk yenilgisini aldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise B grubunda sahasında AEK Larnaca'yı konuk etti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Güney Kıbrıs ekibini Michy Batshuayi ve Mamas'ın kendi kalesine attığı golle 2-0 yenen sarı-lacivertliler, Rennes'i averajla geride bırakarak 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir ise deplasmanda Letonya temilcisi Rigas ile 0-0 berabere kaldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Turuncu-lacivertliler bu sonuçla grupta liderliğini sürdürdü.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Peki bu maçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya yerleşti?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

Avrupa'da bu hafta alınan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle Türkiye'nin sıralamada yükselişi sürdü.

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