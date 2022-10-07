ÜLKE PUANI SIRALAMASI - Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları oynandı.
Türkiye'yi bu organizasyonlarda Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor temsil etti.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.
Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen, ikinci maçında ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 mağlup eden bordo-mavililer 3 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında Ballkani'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor ise rakibine 4-3 yenildi.
Kırmızı-beyazlılar böylece gruptaki ilk yenilgisini aldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise B grubunda sahasında AEK Larnaca'yı konuk etti.
Güney Kıbrıs ekibini Michy Batshuayi ve Mamas'ın kendi kalesine attığı golle 2-0 yenen sarı-lacivertliler, Rennes'i averajla geride bırakarak 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir ise deplasmanda Letonya temilcisi Rigas ile 0-0 berabere kaldı.
Turuncu-lacivertliler bu sonuçla grupta liderliğini sürdürdü.
Peki bu maçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sıraya yerleşti?
Avrupa'da bu hafta alınan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle Türkiye'nin sıralamada yükselişi sürdü.
Türkiye, Avrupa kupalarında 3. hafta maçlarının ardından, 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yerleşti.
İşte ülke sıralamasında son durum...
15. Ukrayna 26,9
16. Rusya 26,215
17. Danimarka 25,825
18. Türkiye 25,7
19. Hırvatistan 25,15
20. Yunanistan 24,725