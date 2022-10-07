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Rekor canavarı

Dünyanın en formda golcüsü haline gelen Haaland, buldozer gibi ilerliyor. Norveçli forvet kısa sürede birçok rekor kırarak tarih yazdı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Rekor canavarı
Dünyanın en formda golcüsü haline gelen Haaland, yeni takımı Manchester City ile çok kısa süre içerisinde birçok rekora imza attı. Kopenhag maçında bazı rekorlarını güncelledi. İşte o rekorlar: l 22 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 1.27 gol ortalaması tutturdu. Bu istatistiğiyle de Haaland, 98 takımı geride bıraktı. l UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. l İlk 8 lig maçında 14 gol atarak aynı maç sayısında en çok gol atan Premier Lig oyuncusu oldu. l Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. l Üst üste 4 Şampiyonlar Ligi maçında da en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu. l Bundesliga tarihinde dakika başına gol ortalaması en yüksek oyuncu; 87 dakikada 1 gol.
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