Amputeler tarih yazdı

AmputeFutbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'la karşılaştı. Sahadan 4-1'lik zaferle ayrılan ay-yıldızlılar, adını yarı finale yazdırdı. Milliler, 11. dakikada hızlı gelişen atakta şık paslaşmalar sonucunda Rahmi'nin golüyle öne geçti: 1-0. 28'de topu müsait durumda önünde bulan Rahmi, tek vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkarttı: 2-0. Ay-yıldızlılar, 33. dakikada Kemal'in olağanüstü golüyle durumu 3-0'a getirdi. Fas Milli Takımı, 48. dakikada mücadeleyi 3-1'e getirirken; son sözü ise 50'de yine Kemal söyledi. Kaleciden seken topu iyi takip eden Kemal, kendisinin iki, takımının 4'üncü golünü attı: 4-1. Ampute Futbol Milli Takımı, bu sonuçla Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, bugün 20.00'de Özbekistan'la karşılaşacak. Vodafone Park'taki mücadeleyi kazanırsa pazar günü oynanacak finale yükselecek.