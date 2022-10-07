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3 sıra geriledik

Milli Takımımız, dünya sıralamasında 3 basamak gerileyerek 45'inci oldu. FIFA'ya göre, son olarak Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen Kuntz'un öğrencileri 14.99 puan geriledi. Toplam puanımız 1460,14. İlk sıra 1841,3 puanlı Brezilya'nın.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
3 sıra geriledik
Milli Takımımız, dünya sıralamasında 3 basamak gerileyerek 45'inci oldu. FIFA'ya göre, son olarak Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen Kuntz'un öğrencileri 14.99 puan geriledi. Toplam puanımız 1460,14. İlk sıra 1841,3 puanlı Brezilya'nın.
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