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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Galatasaray...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirecek. Spor Toto Süper Lig devi Galatasaray, seri başı olarak kurada yer alacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 12:00
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Galatasaray...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. ön eleme turu ile devam ediyor. 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın da yer alacağı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi 4 Ekim Salı günü saat 14:00'te A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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