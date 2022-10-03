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Rayo Vallecano - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 7. haftasında Rayo Elche ile Valencia karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Rayo Vallecano - Elche maçıyla ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Rayo Vallecano - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 15:30
Rayo Vallecano - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Rayo Vallecano - Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Elche maçı 3 Ekim Pazartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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