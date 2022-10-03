Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Hull City'de Ozan Tufan taraftarlarca kızağa çekildi.
Hull City'de Ozan Tufan taraftarlarca kızağa çekildi.
Bilindiği üzere Hull City, ligde oynanan son 7 maçta 6 yenilgi almıştı.
Bunun ardından İngiliz ekibi, Şota ile yollarını ayırmıştı.
Hull'de son alınan Luton mağlubiyeti sonrası Ozan Tufan hedef tahtasına kondu.
OZAN TUFAN SAHANIN EN KÖTÜSÜ SEÇİLDİ
Ozan Tufan, 2-0 kaybedilen maçta sahanın açık ara en kötü ismi seçildi.
Akşam'ın haberine göre Ozan, sadece 4.3 reyting puanı alabildi.
Buna karşın milli futbolcumuzun 90 dakika sahada kalması dikkat çekti.
Mücadele sonrası Ozan Tufan'a öfke vardı.
TAM YÜZDE 90 OY ÇIKTI
Ozan Tufan'ın performansını yerden yere vuran Hull City taraftarı, deneyimli oyuncuyla ilgili yüzlerce paylaşım yaptı.
Öte yandan İngiliz ekibinin taraftarları açtığı bir ankette Ozan Tufan'ın performansını yüzde 90 oranında beğenmedi.
OZAN TUFAN WIGAN MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?
İyi başladığı ligde art arda aldığı kötü sonuçların ardından 20. sıraya kadar geriledi.
Hull City, 5 Ekim tarihinde Wigan'ı konuk edecek.
Ozan Tufan'ın söz konusu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu.
İLK 4 HAFTADA 2 GOL ATMIŞTI
Ozan Tufan bu sezon Championship'te Hull City formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gollük katkı verdi.
Deneyimli futbolcu söz konusu 2 golü ilk 4 haftada atarak dikkat çekmişti.