Haberler Futbol Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Hull City'e giden Ozan Tufan'ın, İngiltere macerası istediği gibi gitmiyor. Hull City, son olarak alınına kötü sonuçlar nedeniyle Şota Arveladze ile yollarını ayırmıştı. Hull City taraftarı bununla beraber, Ozan Tufan'ın da hedef tahtasına koydu. İşte sebebi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 12:22
Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Hull City'de Ozan Tufan taraftarlarca kızağa çekildi.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Bilindiği üzere Hull City, ligde oynanan son 7 maçta 6 yenilgi almıştı.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Bunun ardından İngiliz ekibi, Şota ile yollarını ayırmıştı.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Hull'de son alınan Luton mağlubiyeti sonrası Ozan Tufan hedef tahtasına kondu.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

OZAN TUFAN SAHANIN EN KÖTÜSÜ SEÇİLDİ
Ozan Tufan, 2-0 kaybedilen maçta sahanın açık ara en kötü ismi seçildi.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Akşam'ın haberine göre Ozan, sadece 4.3 reyting puanı alabildi.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Buna karşın milli futbolcumuzun 90 dakika sahada kalması dikkat çekti.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Mücadele sonrası Ozan Tufan'a öfke vardı.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

TAM YÜZDE 90 OY ÇIKTI
Ozan Tufan'ın performansını yerden yere vuran Hull City taraftarı, deneyimli oyuncuyla ilgili yüzlerce paylaşım yaptı.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Öte yandan İngiliz ekibinin taraftarları açtığı bir ankette Ozan Tufan'ın performansını yüzde 90 oranında beğenmedi.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

OZAN TUFAN WIGAN MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?
İyi başladığı ligde art arda aldığı kötü sonuçların ardından 20. sıraya kadar geriledi.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Hull City, 5 Ekim tarihinde Wigan'ı konuk edecek.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Ozan Tufan'ın söz konusu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

İLK 4 HAFTADA 2 GOL ATMIŞTI
Ozan Tufan bu sezon Championship'te Hull City formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gollük katkı verdi.

Ozan Tufan Hull City'i isyan ettirdi! Taraftarlar...

Deneyimli futbolcu söz konusu 2 golü ilk 4 haftada atarak dikkat çekmişti.

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