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Berat Özdemir attı takımı 1 puanı kazandı!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'dan El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, attığı golle takımına 1 puan kazandırdı. Özdemir, 45. dakikada Mohammed Al Kuwaykibi’nin asistinde topu ağlarla buluşturdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 14:30
Berat Özdemir attı takımı 1 puanı kazandı!

Sezon başında Trabzonspor'dan Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 5. haftasında milli futbolcu Berat Özdemir'in takımı El İttifak, deplasmanda Al Wahda ile karşılaştı. Al Wahda, Jean-David Beauguel'in golüyle 8. dakikada 1-0 öne geçti. 45. dakikada sahneye çıkan Berat Ayberk Özdemir, Mohammed Al Kuwaykibi'nin asistinde topu ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca müsabaka 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından El İttifak, puanını 5'e yükselterek 9. sırada yer aldı.

Arabistan ekibiyle ligde çıktığı 5 maçın 4'ünde 90 dakika sahada kalan Berat Özdemir, toplam 436 dakika süre aldı.

MAÇTAN SONRA UMRE ZİYARETİ

Milli futbolcu Berat Özdemir, gol attığı maçın ardından Mekke şehrine giderek takım arkadaşlarıyla birlikte Umre ibadeti gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu, Kabe'deki ihramlı fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı.

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