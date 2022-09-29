Menemenspor - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Menemenspor - Bigaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Menemenspor - Bigaspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Menemenspor ile Bigaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - BİGASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Menemenspor - Bigaspor maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 17:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.