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Menemenspor - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Menemenspor ile Bigaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 09:41
Menemenspor - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Menemenspor - Bigaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Menemenspor - Bigaspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Menemenspor ile Bigaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Bigaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - BİGASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Menemenspor - Bigaspor maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 17:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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