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Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Diyerbekirspor ile Kars 36 Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 09:30
Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyerbekirspor ile Kars 36 Spor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİYERBEKİRSPOR - KARS 36 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 14:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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