Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Diyerbekirspor ile Kars 36 Spor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİYERBEKİRSPOR - KARS 36 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Diyerbekirspor - Kars 36 Spor maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 14:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.