Şanlıurfaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Şanlıurfaspor - Karşıyaka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Şanlıurfaspor - Karşıyaka maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Şanlıurfaspor ile Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Karşıyaka maçı 27 Eylül Salı günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.