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Bursaspor - Bayburtspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bursaspor ile Bayburtspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Bayburtspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:00
Bursaspor - Bayburtspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Bursaspor - Bayburtspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Bursaspor - Bayburtspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bursaspor ile Bayburtspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Bayburtspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - BAYBURTSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Bayburtspor maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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