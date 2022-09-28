Bursaspor - Bayburtspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Bursaspor - Bayburtspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Bursaspor - Bayburtspor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bursaspor ile Bayburtspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Bayburtspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - BAYBURTSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bursaspor - Bayburtspor maçı 28 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.