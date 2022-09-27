Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...
👉 Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçını canlı izlemek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Kocaelispor ile Ayvalıkgücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KOCAELİSPOR - AYVALIKGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.
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