Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

👉 Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Kocaelispor ile Ayvalıkgücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - AYVALIKGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.