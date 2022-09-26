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İngiltere - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İngiltere ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:30
İngiltere - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İngiltere ile Almanya karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İngiltere - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Almanya maçı 26 Eylül Pazartesi günü 21.45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale; Stones, Tomori, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Chilwell; Mount; Kane, Sterling

Almanya: Ter Stegen; Hofmann, Sule, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Musiala, Muller, Sane; Havertz

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