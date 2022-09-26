İngiltere - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İngiltere ile Almanya karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İngiltere - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Almanya maçı 26 Eylül Pazartesi günü 21.45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE - ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Ramsdale; Stones, Tomori, Maguire; Trippier, Rice, Bellingham, Chilwell; Mount; Kane, Sterling

Almanya: Ter Stegen; Hofmann, Sule, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Musiala, Muller, Sane; Havertz