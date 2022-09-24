Haberler Futbol Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Paris Saint Germain (PSG) ve Arjantin Milli Takımı'nın süperstarı Lionel Messi, Rodrigo De Paul'a antrenman sırasında tokat attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Messi hayranlarını şaşırttı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 11:47
Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

PSG yıldızı Lionel Messi ile antrenman sırasında Arjantinli takım arkadaşı Rodrigo De Paul arasında bir arbede oldu.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Sosyal medyada dolaşan video, ulusal takımın Miami'deki kampı sırasında cuma gecesi Honduras'la hazırlık maçına hazırlanırken çekildi.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Messi ve De Paul'ün durum kızışmadan önce birbirlerine küçük yumruklar attığı görüldü.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Leandro Paredes duruma müdahale etmek zorunda kalıyor.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

NE SÖYLENDİ?
Mundo Deportivo'ya göre, De Paul, 10 numaralı süperstara girdikleri tartışma sırasında, "Aptal mısın Messi?" diye soruyor.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Ve Messi, takım arkadaşına hafif bir tokat atıyor.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

O sırada Paredes devreye giriyor ve De Paul'u uzaklaştırıyor.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Biraz çatışmacı tavırlarına rağmen, üç oyuncunun neşesi yerinde görünüyor.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Bu tartışma çok da uzamıyor.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Söz konusu ikili, De Paul'un 2018'de göreve çağrılmasından bu yana milli takımda birlikte güçlü bir ilişki kurdu.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

2021'de Copa America kazanan kadronun bir parçasıydı.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Lionel Scaloni'nin takımı, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Jamaika ile karşı karşıya gelmeden önce Miami'nin Hard Rock Stadyumu'nda Honduras ile karşılaşacak.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Bu maç, kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde sondan bir önceki maç olacak.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

Öte yandan takımın Birleşik Arap Emirlikleri ile de maç yapması planlanıyor.

Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

C Grubu'nda olan Arjantin, bu yıl Katar'da Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

DİĞER
İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan'ın ayrılık molası bitti! Barışan sevgililer böyle görüntülendi!
Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi
Joao Pedro: F.Bahçe'den teklif geldiği zaman...
G.Saraylılara Ferdi sorusu! "Kabul edilir miydi?"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Ertelenen KPSS puanları ne zaman açıklanır? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza canlı yayında arı soktu! | İZLE F.Bahçeli yıldıza canlı yayında arı soktu! | İZLE 13:16
İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor! İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor! 13:13
Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:52
Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:46
İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:41
İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:26
Daha Eski
İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:19
Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:13
Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:06
Joao Pedro: F.Bahçe'den teklif geldiği zaman... Joao Pedro: F.Bahçe'den teklif geldiği zaman... 12:04
O görüntüler ortaya çıktı! Messi'den tokat... O görüntüler ortaya çıktı! Messi'den tokat... 11:46
Fırtına'da flaş ayrılık! O isim yolcu... Fırtına'da flaş ayrılık! O isim yolcu... 11:37