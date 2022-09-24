Lionel Messi Rodrigo De Paul'a tokat attı! O anlar ortaya çıktı

PSG yıldızı Lionel Messi ile antrenman sırasında Arjantinli takım arkadaşı Rodrigo De Paul arasında bir arbede oldu.
PSG yıldızı Lionel Messi ile antrenman sırasında Arjantinli takım arkadaşı Rodrigo De Paul arasında bir arbede oldu.
Sosyal medyada dolaşan video, ulusal takımın Miami'deki kampı sırasında cuma gecesi Honduras'la hazırlık maçına hazırlanırken çekildi.
Messi ve De Paul'ün durum kızışmadan önce birbirlerine küçük yumruklar attığı görüldü.
Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Leandro Paredes duruma müdahale etmek zorunda kalıyor.
NE SÖYLENDİ?
Mundo Deportivo'ya göre, De Paul, 10 numaralı süperstara girdikleri tartışma sırasında, "Aptal mısın Messi?" diye soruyor.
Ve Messi, takım arkadaşına hafif bir tokat atıyor.
O sırada Paredes devreye giriyor ve De Paul'u uzaklaştırıyor.
Biraz çatışmacı tavırlarına rağmen, üç oyuncunun neşesi yerinde görünüyor.
Bu tartışma çok da uzamıyor.
Söz konusu ikili, De Paul'un 2018'de göreve çağrılmasından bu yana milli takımda birlikte güçlü bir ilişki kurdu.
2021'de Copa America kazanan kadronun bir parçasıydı.
Lionel Scaloni'nin takımı, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Jamaika ile karşı karşıya gelmeden önce Miami'nin Hard Rock Stadyumu'nda Honduras ile karşılaşacak.
Bu maç, kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde sondan bir önceki maç olacak.
Öte yandan takımın Birleşik Arap Emirlikleri ile de maç yapması planlanıyor.
C Grubu'nda olan Arjantin, bu yıl Katar'da Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak.