Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kuzey İrlanda ile Kosova karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KUZEY İRLANDA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kuzey İrlanda - Kosova maçı 24 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.
KUZEY İRLANDA - KOSOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kuzey İrlanda
Carson; Spencer, McNair, Evans, Brown; Evans, Saville; Lavery, Davis, McMenamin; Magennis
Kosova
Muric; Rrudhani, Rrahmani, Kryeziu, Aliti; Domgjoni, Hadergjonaj; Rashica, Muslija, Bytyqi; Muriqi