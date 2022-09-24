Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kuzey İrlanda ile Kosova karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY İRLANDA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Kosova maçı 24 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

KUZEY İRLANDA - KOSOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kuzey İrlanda

Carson; Spencer, McNair, Evans, Brown; Evans, Saville; Lavery, Davis, McMenamin; Magennis

Kosova

Muric; Rrudhani, Rrahmani, Kryeziu, Aliti; Domgjoni, Hadergjonaj; Rashica, Muslija, Bytyqi; Muriqi