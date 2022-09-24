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Çekya - Portekiz: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi maçında Portekiz deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmayı Portekiz 4-0'lık skorla kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 23:39
Çekya - Portekiz: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

A Ligi maçında Portekiz deplasmanda Çekya ile kozlarını paylaştı.

Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmayı Portekiz 4-0'lık skorla kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri; Diogo Dalot (2), Bruno Fernandes ve Diogo Jota kaydetti.

Bu sonuçla Fernando Santos'un öğrencileri puanını 10'a çıkardı.

Çekya ise 4 puanda kaldı.

RONALDO KANLAR İÇİNDE KALDI

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile hava topunda çarpıştı. Kötü bir şekile yere düşen Ronaldo'nun burnu kanadı. Bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kalan 37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.


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