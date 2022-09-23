Bulgaristan - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Bulgaristan ile Cebelitarıka karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Cebelitarık maçı 23 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.