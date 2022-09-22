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Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Infantino, BM 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’taki Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Katar’da yapılacak FIFA 2022 Dünya Kupası’nın sadece bir tane üretilen resmi topunu hediye etti. Neşeli anların yaşandığı sohbette Başkan Erdoğan, topa kafa vuruşu yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürdü. Infantino, kabulde üzerinde Başkan Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye etti. Infantino, bu toptan sadece bir tane üretildiğini söyledi. Topu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka yok yani. Üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazıyor" diyerek yazıyı kameralara gösterdi.

SEN OYNARSAN BEN DE OYNARIM

Topla kafa vuruşu gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gianni Infantino'nun sorusu üzerine Dünya Kupası'nın oynanacağı Katar'a gideceğini söyledi. Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine ise Başkan Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" cevabını verdi. Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" yanıtı üzerine Erdoğan, "Temim'de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" dedi. Infantino'nun bunun üzerine, "O tenis oynuyor ama o sorun değil" demesi gülüşmelere neden oldu.

BİR NUMARA MİLLİ TAKIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı İnfantino'nun görüşmeden ayrıldığı sırada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in gelmesi üzerine İnfantino ve Lapid'i tanıştırdı. Bu sırada yapılan futbol sohbetinde Lapid, Türkiye'nin iyi futbol takımları olduğunu söyleyerek, Başkan Erdoğan'a tuttuğu takımı sordu. Erdoğan, "Bir numara milli takım" yanıtını verdi. Lapid, "İsrail'in Fenerbahçe ile kötü hatıraları var, çünkü bizi hep yeniyorlardı" ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen İsrailli futbolcu Haim Revivo'yu hatırlatarak, "Revivo çok iyi bir oyuncuydu" dedi.

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