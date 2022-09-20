UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev

Polonya'da 21-27 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 5. Grup müsabakalarında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler de düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig yardımcı hakemlerinden Mehmet Emin Tuğral da mücadelelerde yardımcı hakem olarak görev alacak.

