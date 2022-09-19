Haberler Futbol Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Son dakika spor haberi: Brezilya Serie A'nın 27. haftasındaki derbide Flamengo ile Fluminense kozlarını paylaştı. Sahadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Fluminense olurken, yaşanan olaylar maça damga vurdu. 5 kırmızı kartın çıktığı mücadelede eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo ile David Luiz birbirine girdi. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 15:19
Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Brezilya Serie A'nın 27. haftasındaki dev derbide Flamengo ile Fluminense karşı karşıya geldi.

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun da formasını giydiği konuk takım, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Gergin geçen maça ise yaşanan kavga damga vurdu.

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Mücadelenin 40. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sinirlerine hakim olamayan Felipe Melo, Flamengo'lu futbolcu Marinho'yu sert bir şekilde itti.

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Olay yerine gelen David Luiz'in Felipe Melo'ya karşılık vermesi sonrası saha bir anda karıştı.

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Gerginliğin sona ermesi sonrası mücadele kaldığı yerden devam etti.

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Öte yandan karşılaşmada tam 5 kırmızı kart çıktı.

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Flamengo'da Marinho ve Everton, Fluminense'de ise David Braz, Manoel ve Caio Paulista kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ganso (p) ve 76. dakikada Nathan kaydetti.

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