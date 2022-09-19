Flamengo - Fluminense maçında ortalık karıştı! Felipe Melo ve David Luiz birbirine girdi

Brezilya Serie A'nın 27. haftasındaki dev derbide Flamengo ile Fluminense karşı karşıya geldi.
Brezilya Serie A'nın 27. haftasındaki dev derbide Flamengo ile Fluminense karşı karşıya geldi.
Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun da formasını giydiği konuk takım, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Gergin geçen maça ise yaşanan kavga damga vurdu.
Mücadelenin 40. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sinirlerine hakim olamayan Felipe Melo, Flamengo'lu futbolcu Marinho'yu sert bir şekilde itti.
Olay yerine gelen David Luiz'in Felipe Melo'ya karşılık vermesi sonrası saha bir anda karıştı.
Gerginliğin sona ermesi sonrası mücadele kaldığı yerden devam etti.
Öte yandan karşılaşmada tam 5 kırmızı kart çıktı.
Flamengo'da Marinho ve Everton, Fluminense'de ise David Braz, Manoel ve Caio Paulista kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Fluminense'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ganso (p) ve 76. dakikada Nathan kaydetti.
Flamengo'nun tek golüyse 83. dakikada Gabriel Barbosa'dan geldi.