Haberler Futbol Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen iki Türk yıldız Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz, Excelsior ile oynanan maç sonrası basına açıklamalarda bulundu. Bu esnada ilginç bir an yaşandı. Spikerin sorduğu soruyu Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'a Türkçe anlattı ve spikere cevabını Flemenkçe çeviriyle verdi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 15:02 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 15:16
Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, sezonun 7. maçında ilk galibiyetini alarak son sırada kurtuldu. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un forma giydiği Fortuna Sittard, evinde Excelsior'u 87. dakikada Remi Vita'nın attığı golle 1-0 yendi.

Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

Maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken oğuzhan Özyakup 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

OĞUZHAN, BURAK'IN TERCÜMANI OLDU
Sezonun ilk galibiyetinş alarak 4 puana yükselip 16. sıraya çıkan Fortuna Sittard'da maç sonu röportajına Burak Yılmaz çıktı. Burak'ın yanında ise Oğuzhan Özyakup tercümanlık yaptı. Muhabir Leo Oldenburger soruları İngilizce sordu, Burak Yılmaz çeviri beklemeden Türkçe cevap verdi, Oğuzhan ise Burak'ın sözlerini Flemenkçeye çevirdi.

Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

Burak Yılmaz'ın maç sonu röportajı şu şekilde:

Soru: Taraftar önce yuhalıyordu, şimdi ise alkışlıyorlar. Bu konuda görüşün ne?
Bunlar futbolu güzelliklerinden, tabii ki olacak. Kötü giderken protesto olacak iyi giderken alkışlama olacak. Biz bunu senelerdir yaşıyoruz.

Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

Soru: Bugün pozisyonlara girdin ama gol atamadın. Skordan memnun musun?
Çok mutluyum tabii ki. Golü kimin attığının hiç önemi yoktu bu aralar. Galip gelelim kim atarsa atsın. 1-0, yarım sıfır... Bizim sadece gole ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz, kimin attığının hiçbir önemi yok.

Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

İzin verirseniz geçen hafta röportaja gelmememle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Geçen hafta maçtan önce benden basın toplantısına gitmemi istediler. Ben de 'Tabii ki giderim ama tercümanla gideyim çünkü tamamen duygularımı anlatmak istiyorum' dedim. Onlar da bunu kabul ettiler. Geçen hafta son saniyede golü yedik. Buraya geldim, 'Tercümanla değil İngilizce yapacaksın röportajı' dediler. Duygularımı tam olarak ifade edemeyeceğim için gelmedim. Kimse saygısızlık olarak algılamasın ben öyle bir insan değilim. Ne konuşuluyorsa onu yapan bir insanım. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten özür dilerim. Bundan sonra ne zaman isterslerse İngilizcemi tam olarak geliştirene kadar tercümanla röportaj yaparım.

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