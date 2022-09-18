Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz'ın tercümanlığını yaptı! İşte o sorular

İzin verirseniz geçen hafta röportaja gelmememle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Geçen hafta maçtan önce benden basın toplantısına gitmemi istediler. Ben de 'Tabii ki giderim ama tercümanla gideyim çünkü tamamen duygularımı anlatmak istiyorum' dedim. Onlar da bunu kabul ettiler. Geçen hafta son saniyede golü yedik. Buraya geldim, 'Tercümanla değil İngilizce yapacaksın röportajı' dediler. Duygularımı tam olarak ifade edemeyeceğim için gelmedim. Kimse saygısızlık olarak algılamasın ben öyle bir insan değilim. Ne konuşuluyorsa onu yapan bir insanım. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı herkesten özür dilerim. Bundan sonra ne zaman isterslerse İngilizcemi tam olarak geliştirene kadar tercümanla röportaj yaparım.