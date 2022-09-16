Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı aday kadrosu belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile İstanbul'da yapacağı hazırlık maçının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlılar, 18 Eylül Pazar günü saat 13.00'te İstanbul Wanda Vista Hotel'de toplanacak. Milliler, Gürcistan Ümit Milli Futbol Takımı ile 27 Eylül saat 20.00'de, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Gürcistan maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe), Emre Bilgin (Beşiktaş), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Emin Bayram, Kazımcan Karataş (Galatasaray), Seyhan Yiğit (Nürnberg), Ravil Tagir (Westerlo), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Erdem Gökçe (Eyüpspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Bartuğ Elmaz (Olimpik Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Yeşil (Adanaspor), Berkay Vardar (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), Ömer Faruk Beyaz (Magdeburg), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Erencan Yardımcı (Corendon Alanyapor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Tiago Çukur (Dender)