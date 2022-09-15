UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların ikinci maçları tamamlandı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor sahasında oynadığı maçta Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla devirdi. Sivasspor ise deplasmanda Cluj'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Medipol Başakşehir sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 3-0'lık skorla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe ise zorlu Rennes deplasmanından 2-2'lik skorla 1 puan çıkarmayı başardı. İşte Avrupa kupalarında oynanan 2. hafta maçlarının ardından UEFA ülkeler sıralaması...