Haberler Futbol UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grupların ikinci maçları tamamlandı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Trabzonspor sahasında oynadığı maçta Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla devirdi. Sivasspor ise deplasmanda Cluj'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Medipol Başakşehir sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 3-0'lık skorla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe ise zorlu Rennes deplasmanından 2-2'lik skorla 1 puan çıkarmayı başardı. İşte Avrupa kupalarında oynanan 2. hafta maçlarının ardından UEFA ülkeler sıralaması...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 00:12
UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

İNGİLTERE: 91.570

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

İSPANYA: 81.998

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

ALMANYA: 70.106

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

İTALYA: 64.069

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

FRANSA: 52.331

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

HOLLANDA: 50.900

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

PORTEKİZ: 49.049

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

İSKOÇYA: 35.800

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

BELÇİKA: 33.200

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

AVUSTURYA: 32.000

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

SIRBİSTAN: 29.375

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

NORVEÇ: 27.750

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

ÇEKYA: 27.550

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

İSVİÇRE: 27.425

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

RUSYA: 26.215

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

UKRAYNA: 26.100

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

HIRVATİSTAN: 25.150

UEFA ülkeler sıralaması güncellendi! Türkiye...

YUNANİSTAN: 24.725

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