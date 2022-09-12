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La Liga, Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan mesajı

İspanya'da La Liga kurumu ile Barcelona ve Atletico Madrid kulüpleri futbolcu kariyerini sonlandırma kararı alan Arda Turan'a yeni hayatında başarı dilediler.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 20:14
La Liga, Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan mesajı

Arda Turan'ın profesyonel futbolcu kariyerine son vermesi İspanya'da da yankı buldu.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, resmi Twitter hesabından "Türk büyüsü kramponlarını asıyor. Yeni döneminde bol şanslar Arda Turan" mesajını paylaştı.

Barcelona Kulübü resmi Türkçe Twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Arda" paylaşımında bulundu. Atletico Madrid ise paylaşımda, "Arda Turan profesyonel futbolcu kariyerini bitirdiğini duyurdu. 4 sezon (2011-2015) 178 resmi maç. Lig, Avrupa Ligi, Avrupa Süper Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası. Bize verdiğin tüm büyük anlar için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın futbolu bırakmasıyla ilgili haberler, İspanyol basınında da yer aldı.

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