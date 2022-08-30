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Darp ve gasp

Barcelona'lı Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu. Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi. Demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Darp ve gasp
Barcelona'lı Pierre Emerick Aubameyang'ın evinde silahlı soygun oldu. Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Aubameyang'ın evinin silahlı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi. Demir bir sopayla çenesine vurulan Aubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık 1 saat yerde kaldıkları kaydedildi.
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