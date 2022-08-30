Cristiano Ronaldo Napoli yolunda

Manchester United ise Napoli'ye katılmak konusunda ikna olan ünlü futbolcunun maaşının bir miktarını ödemeye devam edecek. İngiliz ekibi, kiralık olarak bitmesi beklenen transfer için bir de takas teklifinde bulundu. Kırmızı Şeytanlar'ın Napoli'den Victor Osimhen ya da Antony'yi istediği kaydedildi. Eğer Premier Lig devi kararını Osimhen'den yana kullanırsa Cristiano Ronaldo'nun kiralık olarak İtalyan ekibine transferi gündeme gelebilir. Öte yandan Ronaldo'yu menajeri Mendes'in Napoli'ye önerdiği kaydedildi.
Manchester United ise Napoli'ye katılmak konusunda ikna olan ünlü futbolcunun maaşının bir miktarını ödemeye devam edecek. İngiliz ekibi, kiralık olarak bitmesi beklenen transfer için bir de takas teklifinde bulundu. Kırmızı Şeytanlar'ın Napoli'den Victor Osimhen ya da Antony'yi istediği kaydedildi. Eğer Premier Lig devi kararını Osimhen'den yana kullanırsa Cristiano Ronaldo'nun kiralık olarak İtalyan ekibine transferi gündeme gelebilir. Öte yandan Ronaldo'yu menajeri Mendes'in Napoli'ye önerdiği kaydedildi.
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