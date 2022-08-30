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Cristiano Ronaldo Napoli yolunda

Ronaldo yeniden Çizme’ye dönüyor. İtalyan ekibi, takas oyuncu karşılığı dünya yıldızını kiralamak istiyor. CR7 de Napoli’yi istiyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Cristiano Ronaldo Napoli yolunda
Dünyaca ünlü futbolcu C. Ronaldo'nun futbol geleceği belirsiz. Manchester United'ta formunu yakalayamadığı için performansı bir süredir tartışma konusu olan Ronaldo'nun takımın teknik adamı Erik ten Hag ile sorun yaşadığı ve takımdan ayrılmak istediği biliniyordu. Gazetta dello Sport'un haberine göre Napoli, takımından ayrılmak isteyen Ronaldo'yu ikna etmeyi başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de oynamak isteyen Ronaldo'nun M. United'ın sadece Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmasının ardından bu teklife çok daha sıcak baktığı aktarıldı.

Manchester United ise Napoli'ye katılmak konusunda ikna olan ünlü futbolcunun maaşının bir miktarını ödemeye devam edecek. İngiliz ekibi, kiralık olarak bitmesi beklenen transfer için bir de takas teklifinde bulundu. Kırmızı Şeytanlar'ın Napoli'den Victor Osimhen ya da Antony'yi istediği kaydedildi. Eğer Premier Lig devi kararını Osimhen'den yana kullanırsa Cristiano Ronaldo'nun kiralık olarak İtalyan ekibine transferi gündeme gelebilir. Öte yandan Ronaldo'yu menajeri Mendes'in Napoli'ye önerdiği kaydedildi.
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