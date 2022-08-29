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Sommer “Dur” dedi

Almanya Ligi'nde Bayern Münih evinde M'Gladbach ile 1-1 berabere kaldı. Maçın adamı, Gladbach kalecisi Yann Sommer oldu. 33 yaşındaki eldiven karşılaşma boyunca tam 19 kurtarış yaptı. İsviçreli kaleci sayesinde konuk ekip Allianz Arena'dan 1 puan çıkarmasını bildi. Maç sonu Bayern taraftarları dahi onun performansını alkışladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Sommer “Dur” dedi
Almanya Ligi'nde Bayern Münih evinde M'Gladbach ile 1-1 berabere kaldı. Maçın adamı, Gladbach kalecisi Yann Sommer oldu. 33 yaşındaki eldiven karşılaşma boyunca tam 19 kurtarış yaptı. İsviçreli kaleci sayesinde konuk ekip Allianz Arena'dan 1 puan çıkarmasını bildi. Maç sonu Bayern taraftarları dahi onun performansını alkışladı.
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