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Maliye 40 futbolcu için inceleme başlattı! Süper Lig'den...

Son dakika spor haberleri... Maliye Bakanlığı, 2020 yılına ait gerekli beyannameleri vermeyen 40 futbolcu hakkında inceleme başlattı. Bunlardan 7'sinin yabancı, diğer 33 kişinin ise yerli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:57
Maliye 40 futbolcu için inceleme başlattı! Süper Lig'den...

27 Mayıs 2020'de yapılan düzenlemeye göre, 1 Kasım 2019'dan sonra imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmelerinde, 600 bin TL'yi geçen brüt kazançlarda kulübe yüzde 20, futbolculara da yüzde 20 vergi ödemek zorunluluğu getirildi. Ancak 31 Mart 2021'de beyanname süresi dolmasına rağmen Süper Lig'den 15, TFF 1. Lig'den ise sadece 1 futbolcunun beyanname verdiği ortaya çıkmıştı. Maliye Bakanlığı beyanname süresi dolmasına rağmen gerekli işlemleri yapmayan oyuncular hakkında inceleme başlattı.

YURT DIŞINA ÇIKANLAR VAR

Akşam gazetesinin haberine göre şu ana kadar vergi incelemesi başlatılan Süper Lig'de forma giymiş futbolcu sayısı 40'ı buldu. Bunlardan 7'sinin yabancı, diğer 33 kişinin ise yerli olduğu öğrenildi. Vergi incelemesine tabi oyuncular arasında söz konusu dönemde Süper Lig'de oynayıp, daha sonra ayrılmış ve ülke dışına çıkmış oyuncular da var.

Ülke dışına çıkan oyuncuların yerine getirmediği vergi yükümlülüklerinin tahsili için de süreç başlatıldı. Uluslararası anlaşmalar gereği vergi tahsilatı zaman alsa da yurt dışındaki oyunculardan gerekli ödemeler alınabiliyor.

YABANCILAR DAHA TİTİZ

Söz konusu futbolcuların vergi aslı, vergi ziyaı ve gecikme faiziyle birlikte ödemeleri gereken miktarın 40 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu inceleme 2020'yi kapsıyor. 2021 Mart ayında dolan beyanname süresinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için ise işlemlerin daha sonra yapılması bekleniyor. Vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda yabancı oyuncuların daha hassas davrandıkları da belirtiliyor.

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