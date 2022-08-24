Haberler Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman yapılacak? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman yapılacak? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'da kura çekimi heyecanı yaşanacak. Play-off maçlarının da sona ermesiyle birlikte grup aşamaları için kura çekimi UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları, erkekler ve kadınlarda yılın sporcusu ve yılın teknik direktörünün belirleneceği ödül töreni İstanbul'da yapılacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman yapılacak? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:30
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman yapılacak? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kuranın ardından belirlenecek. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları da aynı gün çekilecek. Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Cuma 15:30'da İstanbul'da yapılacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 26 Ağustos Cuma 16:00'da İstanbul'da yapılacak.

TRABZONSPOR KOPENHAG'I ELERSE 4. TORBADA!

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, play-off turu ilk maçında 2-1 yenildiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemesi halinde tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek.

YILIN FUTBOLCUSU VE TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇİLECEK!

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Rövanşları oynanacak Dinamo Zagreb-Bodo/Glimt (0-1), Trabzonspor-Kopenhag (1-2) ve PSV-Rangers (2-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla (İspanya), Inter, Milan, Napoli, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen (Almanya), Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Club Brugge (Belçika), Maccabi Haifa (İsrail), Viktoria Plzen (Çekya), Celtic (İskoçya), Salzburg (Avusturya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

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