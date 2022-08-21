Burak yetmiyor

Burak Yılmaz gollerine Hollanda'da devam ediyor ama puan getirmiyor... Hollanda Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesinde Cambuur'u ağırlayan Fortuna Sittard'daki golcümüz, henüz 10 dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Ancak İlk hafta Ajax maçında olduğu gibi attığı gol takımının almasına yetmedi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan konuk ekip; Breij, Hoedemakers (2) ve Heide'ın golleriyle deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardı. Fortuna Sittard ile üçüncü maçında ikinci golünü atan Burak, yine sahayı hüzünle terketti. İlk maçta sahasında Ajax'a 3-2 yenilen Sittard, geçen hafta da deplasmanda Twente'ye 3-0 mağlup olmuştu.